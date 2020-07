24-Jähriger stürzte am Ankogel in den Tod

Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg bestätigte einen Bericht des ORF Kärnten. Der junge Steirer stürzte ersten Informationen zufolge über die Ostflanke 200 Meter ab. Weitere Details zu dem Unglück waren zunächst nicht bekannt.

Zu einem weiteren tödlichen Alpinunfall kam es am Samstag in Tirol: Bei einem Felssturz im Gemeindegebiet von Längenfeld (Bezirk Imst) ist am frühen Samstagnachmittag eine Person getötet worden, drei weitere wurden verletzt. Die Bergsteiger befanden sich nach Angaben der Polizei gegen 13.05 Uhr in einer Viererseilschaft beim Abstieg vom Schrankogel, als das Unglück passierte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.