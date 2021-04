24-Jähriger stach in Vorarlberg völlig grundlos auf Frau ein

Die 27-Jährige spazierte mit einer Frau auf der Straße, als sich der 24-Jährige von hinten auf einem Fahrrad näherte und im Vorbeifahren zustach. Der Täter wurde im Zuge einer Fahndung festgenommen, sein Motiv ist unbekannt. Nach Angaben der Polizei befindet sich die 27-Jährige in einem stabilen Gesundheitszustand. Die beiden Frauen spazierten gegen 22.20 Uhr auf der Landstraße im Bereich des Gasthofs Sternen, als der 24-Jährige an ihnen vorbeifuhr und die Attacke setzte. Anschließend flüchtete der Mann, der in Hard wohnt und Schweizer Staatsbürger ist, in Richtung Fußach. Gegen 23.10 Uhr nahm ihn eine Streife auf dem Areal einer nahe gelegenen Entsorgungsfirma fest. In der ersten Einvernahme zeigte sich der 24-Jährige geständig. Er gab an, sein Opfer nicht zu kennen, es hatte zuvor keinen Kontakt und auch keine Auseinandersetzung gegeben.

Das Landeskriminalamt ersucht mögliche Zeugen des Vorfalls um Kontaktaufnahme. Auch wer Hinweise zum Täter geben könne, möge sich melden (Tel. 05913380-1133).

