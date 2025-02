24-Jährige bei Handtaschenraub in Wien-Mariahilf niedergestochen

Das berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag. Die Frau hatte sich demnach zur Wehr gesetzt, nachdem sie der Täter in räuberischer Absicht zunächst zu Boden gestoßen hatte. Darauf habe ihr der Mann einen Bauchstich versetzt, sagte ein Polizeisprecher. Vom Täter fehlt vorerst jede Spur.

Passant fand Opfer

Der Überfall ereignete sich nach 4.00 Uhr in der Webgasse. Das Opfer befand sich am Heimweg, als ihr der Täter die Handtasche zu entreißen versuchte und in weiterer Folge zustach. Ein Passant fand die Niedergestochene am Gehsteig liegend vor und alarmierte die Polizei. Die Frau war ansprechbar und konnte vor ihrer Überstellung in ein Spital noch Angaben zum Tathergang machen.

Polizei bittet um Hinweise

Das Landeskriminalamt hat indes die Ermittlungen übernommen. Die Wiener Polizei bittet allfällige Zeugen, die den Tatverdächtigen vor, während oder nach seiner Flucht gesehen haben, um Hinweise. Diese wären – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 zu entrichten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.