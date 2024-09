23-Jähriger starb bei Verkehrsunfall in der Steiermark

Der junge Rumäne hatte mit seinem Wagen einen Laternenmast touchiert und eine Steinmauer gerammt, er starb noch an der Unfallstelle. Laut Landespolizeidirektion Steiermark sei der 23-Jährige nicht angegurtet gewesen und hatte auch keinen Führerschein.

Der Rumäne war mit seinem Pkw auf der Breitenauer Straße in Sankt Jakob-Breitenau, auf der L104 in Richtung St. Jakob bei Mixnitz unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Straße ab. In der Folge touchierte er einen Laternenmast und prallte anschließend frontal gegen eine Steinmauer sowie gegen das Einfahrtstor eines Einfamilienhauses. Zeugen des Unfalles zogen den bereits bewusstlosen Mann aus dem Wrack, begannen sofort mit der Reanimation und verständigten die Rettungskräfte. Trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen durch Kräfte des Roten Kreuzes sowie des Notarztes starb der 23-Jährige am Unfallort.

Mehr zum Thema Chronik Streckensperren nach Unwetter: 2 Stunden pro Tag fürs Pendeln sind "jedenfalls zumutbar" WIEN. Pendlerinnen und Pendler bleibt der Weg zur Arbeit nicht erspart, auch wenn sie dorthin aufgrund der Bahn-Streckensperren nach dem ... Streckensperren nach Unwetter: 2 Stunden pro Tag fürs Pendeln sind "jedenfalls zumutbar"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper