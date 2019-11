23-Jähriger in Vorarlberg nach Musikfestival tödlich abgestürzt

Der Mann stürzte offensichtlich über eine rund acht Meter hohe Felswand in ein Bachbett. Dabei zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu. Die Leiche des Mannes wurde am Dienstagnachmittag im Bachbett "Mühletobel" in der Parzelle Glath in Übersaxen aufgefunden. Die Bergrettung barg den toten 23-Jährigen mittels Seilwinde.

