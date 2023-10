23-Jährige soll in Wien auf 34-jährigen Freund eingestochen haben

Erst kurz vor dem Angriff sollen sich die Deutsche und der Slowene kennengelernt haben. Am Nationalfeiertag kurz vor 8 Uhr eskalierte eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden in einer Wohnung in Wien-Ottakring. Mit einem Klappmesser soll die 23-Jährige den 34-Jährigen attackiert und ihm mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers zugefügt haben.

Die junge Frau wurde festgenommen, auf der Polizeiinspektion soll sie noch Beamte attackiert haben, heißt es. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie in eine Justizanstalt gebracht.

Der Slowene wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. Er wurde jedoch in einen Schockraum gebracht.

