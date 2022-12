2293 Erdbeben in Österreich

Lediglich 79 Beben waren aber so heftig, dass sie von Menschen auch gespürt wurden. "Die tektonische Aktivität unterliegt natürlichen Schwankungen. Phasen mit mehr Erdbeben wechseln sich mit ruhigeren Zeiträumen ab", sagte Rita Meurers, ZAMG-Seismologin. Das stärkste Erdbeben ereignete sich am 25. Februar im Salzburger Pongau. Laut ZAMG wurden Erdstöße der Magnitude 3,4 registriert. Leichte Schäden entstanden bei den beiden kräftigen Erdbeben bei Gramastetten im Mühlviertel. Die meisten Erdbeben waren heuer in Niederösterreich zu spüren: Konkret waren es 25. Tirol folgt mit 19 sowie Oberösterreich mit 14 Beben.

Hauptgrund für den Anstieg der Zahl der registrierten Beben seien "zwei außergewöhnliche Erdbebenserien", so Meurers. "Im Raum Wiener Neustadt, Niederösterreich, wurden von Jänner bis März 650 Beben aufgezeichnet, und bei St. Johann im Pongau, Salzburg, konnten im Februar und März 362 Beben lokalisiert werden."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper