22 Prozent der Österreicher wollen Atomausbau für Klimaziele

In einer am Dienstag veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage gaben 22 Prozent der österreichischen Befragten an, dass sie einen weiteren Ausbau der Kernenergie befürworten, um bis 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Unter den Befragten in allen 27 EU-Mitgliedstaaten taten dies 32 Prozent.

Die genaue Frage lautete: "Welchen Energiemaßnahmen sollte Ihrer Meinung nach Vorrang eingeräumt werden, um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen? Erstens? Und dann?". In Österreich wurden 1.007 Menschen für die Eurobarometer-Studie befragt, EU-weit waren es gut 26.400 Interviews.

Das könnte Sie auch interessieren: Das Fördern von Erdgas geht im Attergau, Windkraft geht nicht [OÖNplus]

Diversifizierung der Energiequellen

Die am stärksten unterstützte Maßnahme ist die Diversifizierung der Energiequellen, also der Ausbau von z.B. Wasserkraft, Solar- oder Windenergie. Dem soll laut 62 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer Vorrang eingeräumt werden - sowohl bei den Befragten aus Österreich als auch aus der gesamten Europäischen Union.

Lesen Sie auch: Von der Leyen ruft zu Ausbau der Atomkraft auf

Um Energie zu sparen, wollen 83 Prozent der befragten Österreicherinnen und Österreicher in den vergangenen fünf Jahren zu Hause ihre Gewohnheiten sehr oder etwas geändert haben (EU-27: 77 Prozent). 61 Prozent der österreichischen Befragten (EU: 55 Prozent) gaben an, ihre Gewohnheiten im Verkehrsbereich geändert zu haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper