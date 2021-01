22-Jähriger in Wien-Wieden niedergestochen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Vorangegangen sein dürfte erhöhter Alkoholkonsum, berichtete die APA am Sonntag. Im Zuge der Trinkerei und vermutlich aufgrund beidseitiger Alkoholisierung gerieten ein 26-Jähriger und ein 22-Jähriger in einen Streit. Plötzlich soll der Ältere zu einem Messer gegriffen und dem Jüngeren damit Schnittverletzungen zugefügt haben, hieß es am Sonntag seitens der Landespolizeidirektion. Der dritte Anwesende verständigte die Polizei, worauf der Verdächtige das Messer aus dem Fenster warf, das später auf einem Vordach sichergestellt werden konnte. Der 22-Jährige erlitt oberflächliche Verletzungen, der 26-Jährige wurde dessen ungeachtet festgenommen.