22-Jähriger bedrohte Eltern mit Messer und Motorsäge

Zudem soll der Mann am Vorabend im Haus randaliert haben. Der Beschuldigte wurde wegen Verdachts der gefährlichen Drohung und des Hausfriedensbruchs festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Verletzt wurde niemand, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Die Polizei wurde am späten Dienstagabend verständigt, weil sich der 22-Jährige aggressiv gegenüber seinen Eltern verhalten und sie mit dem Umbringen bedroht haben soll. Gegen den jungen Mann wurde ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. In der Nacht auf Mittwoch soll der Verdächtige versucht haben, eine Tür seines Elternhauses einzuschlagen.

Gegen 7.00 Uhr morgens wurde die Polizei erneut nach einer Drohung verständigt. Zwischen dem 22-Jährigen und seinem Vater soll es zu einem Handgemenge gekommen sein. Mehrere Bezirksstreifen und Einsatzkräfte der Schnellen Interventionsgruppe fuhren zum Haus. Der 22-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.

