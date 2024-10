21-Jähriger Steirer bei Bergtour am Kosennspitz tödlich verunglückt

Die Mutter des Mannes erstattete am Samstag Anzeige, nachdem ihr Sohn am Freitagabend nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war, so die Polizei. Der 21-Jährige machte Freitagmittag eine Bergtour auf den Kosennspitz (Bezirk Liezen). Rund 60 Einsatzkräfte der Bergrettung suchten nach dem Mann. Der 21-Jährige war abgestürzt und konnte nur noch tot geborgen werden.

