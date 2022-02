21-Jähriger soll Terroranschlag geplant haben

Wo und wie der Angriff genau hätte stattfinden sollen, gaben die Behörden nicht preis. Die Pläne sollen jedoch bereits sehr konkret gewesen sein. Aufmerksam geworden sind die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung auf den 21-Jährigen, weil er auf Twitter islamistische Parolen gepostet haben soll. Zudem wurde er beobachtet, wie er sich in Moscheen mit polizeibekannten Islamisten getroffen haben soll. Schließlich wurde der Wiener festgenommen.

Wiener wurde verurteilt

Bei der Hausdurchsuchung in seiner Wohnung entdeckten die Behörden die Anschlagpläne. Vergangenen Mittwoch wurde der Mann am Wiener Straflandesgericht unter anderem als Mitglied der Terrormiliz IS verurteilt. Das nicht rechtskräftige Urteil lautet auf zwei Jahre, davon müsste er acht Monate ins Gefängnis.

Geplant war der Anschlag im Frühling des Vorjahres, ein halbes Jahr nach jener Terrorattacke am 2. November 2020, bei dem vier Menschen getötet und 23 Personen teils schwer verletzt wurden. Der Täter wurde von der Polizei erschossen.