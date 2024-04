21-jährige Tschechen reisten für Trafik-Raub per Zug nach Graz

Die maskierten Täter bedrohten eine Angestellte mit einem Messer. Zunächst flüchteten sie samt erbeutetem Bargeld. Die Spuren führten zu zwei Tschechen, die sich in einem Hotel nahe des Grazer Hauptbahnhofs eingemietet hatten, berichtete die Polizei Steiermark am Dienstag. Einer der Verdächtigen gestand die Tat, der andere schwieg bisher. Beide wurden festgenommen.

Angestellte mit Messer bedroht

Gegen 16.20 Uhr stürmten zwei Männer mit Kappen und Sonnenbrillen die Trafik in der Josefigasse. Dort befand sich nur eine 54-jährige Angestellte. Die Täter hielten ein Messer in ihre Richtung und forderten Bargeld. Da sich die Verkäuferin weigerte, nahm einer der Täter selbst den Schlüssel für die Kassenlade und öffnete sie. Die Räuber nahmen "einiges an Bargeld" und flüchteten zu Fuß, so die Polizei. Die Angestellte erlitt einen Schock und blieb unverletzt.

In Hotel einquartiert

Die Ermittlerinnen und Ermittler sammelten Hinweise in Lokalen, einem Bordell und bei Taxilenkern und machten noch in der Nacht auf Dienstag die zwei jungen tschechischen Staatsbürger in einem Hotel ausfindig. Dort befanden sich laut Polizeiaussendung auch das mutmaßliche Tatmesser, das Bargeld in der gesuchten Stückelung sowie bereits gekaufte Kleidungsstücke. Die beiden dürften schon Tage vor der Tat mit dem Zug angereist sein. Die 21-Jährigen sind in Tschechien einschlägig vorbestraft. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

