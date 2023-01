21-Jährige starb nach Skiunfall in Vorarlberg

Das gab am Montag die Vorarlberger Polizei bekannt. Die Skifahrerin starb am 7. Jänner in der Universitätsklinik Innsbruck, sie hatte bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen erlitten.

Die Frau war am 29. Dezember gegen 13.30 Uhr mit einer Gruppe im Skigebiet Golm (Montafon) unterwegs. Sie kam von der Piste ab und prallte mit dem Kopf voran gegen eine hölzerne Absperrwand am Pistenrand. Sie verlor das Bewusstsein und wurde per Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper