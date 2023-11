2024 bringt Änderungen bei der Streckenmaut in Österreich

Die bisherige Streckenmaut-Jahreskarte wird durch die sogenannte Mehrfahrtenkarte ersetzt. Hier gilt: neuer Name, gewohnter Leistungsinhalt, denn die Mehrfahrtenkarte kann auch über einen Zeitraum von 365 Tagen genutzt werden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Nicht mehr möglich ist eine Anrechnung der Jahresvignette auf den Preis einer Mehrfahrtenkarte. Jedoch hätten sich die Preise für die jeweiligen Streckenabschnitte deutlich reduziert.

Bis dato erhielten Anrainer, Pendler und Präsenzdiener eine kostenlose Streckenmaut-Jahreskarte bei Anrechnung einer Jahresvignette. Künftig erhalten diese die Mehrfahrtenkarte für den Preis einer Einzelfahrt an der jeweiligen Hauptmautstelle (einmalige Kosten zwischen 6,50 EUR bis 13,50 EUR je nach Strecke).

