2023 war Zahl der Sterbefälle erstmals seit Pandemiebeginn rückläufig

Das berichtete Statistik Austria auf Basis von vorläufigen Daten am Montag. Zuvor waren die Sterbefälle jedes Jahr gestiegen. Für 2023 wurden bisher 88.321 Sterbefälle gemeldet. Die Lebenserwartung der Frauen legte um 0,42 Jahre zu, jene der Männer um 0,32 Jahre. "Dennoch ist die Zahl der Sterbefälle weiterhin überdurchschnittlich hoch, selbst wenn man die Alterung der Bevölkerung mitberücksichtigt", analysierte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. "Die Lebenserwartung der Frauen ist 2023 mit 84,20 Jahren wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie, jene der Männer liegt mit 79,37 Jahren noch leicht darunter", nämlich 0,17 Jahre.

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie war die Zahl der Sterbefälle zunächst kontinuierlich angestiegen: 2019 verzeichnete man 83.386 Sterbefälle, im ersten Coronajahr 2020 waren es 91.599, 2021 wurden 91.962 Sterbefälle gezählt, 2022 waren es 93.332.

"Im Jahr 2023 gingen die Sterbefälle erstmals wieder zurück und zwar verstarben aufgrund der vorliegenden vorläufigen Ergebnisse um rund 5000 Personen weniger als 2022", berichtete Statistik Austria. Dies sei ein Minus von 5,4 Prozent. Trotzdem bleibe das Niveau hoch: "Im Vergleich mit dem Durchschnitt der fünf Jahre vor der Corona-Pandemie (2015 bis 2019) starben 2023 um 6,6 Prozent mehr Personen", rechneten die Fachleute vor.

Anstieg auch ohne Covid erwartbar

Allerdings wäre aufgrund der demografischen Alterung auch ohne Covid ein Anstieg zu erwarten. Die im Herbst 2019 erstellte Bevölkerungsprognose rechnete für 2023 mit 86.104 Sterbefällen. Dieser Wert wurde nun um 2,6 Prozent übertroffen.

Die endgültigen Daten für 2023 werden noch etwas höher ausfallen, aktuell fehlen einzelne Nachmeldungen sowie Sterbefälle im Ausland. Erfahrungsgemäß kämen so noch etwa 1500 bis 2000 Fälle dazu. Die endgültige Zahl werde vermutlich bei rund 90.000 liegen.

Die meisten Sterbefälle wurden zu Jahresbeginn registriert, mit 2365 Verstorbenen in der Kalenderwoche 1 (2. bis 8. Jänner 2023) und 2123 Verstorbenen in der Kalenderwoche 2 (9. bis 15 Jänner). Mehr als 2000 verstorbene Personen in einer Woche gab es 2023 sonst nur noch in KW 51 (18. bis 24. Dezember) mit 2066 Fällen. In der warmen Jahreszeit waren die Sterbefälle tendenziell niedriger, die wenigsten gab es mit 1407 bzw. 1408 in der Kalenderwoche 35 (28. August bis 3. September) bzw. 26 (26. Juni bis 2. Juli).

