2022 – ein Rekordjahr für die Rettungshubschrauber

Große Distanzen werden überwunden, Tag und Nacht sind sie im Einsatz – Österreichs Rettungshubschrauber haben mit 2022 ein Rekordjahr hinter sich. "Noch nie war die schnelle Hilfe aus der Luft so notwendig wie im vergangenen Jahr", sagte ÖAMTC-Geschäftsführer Marco Trefanitz bei der Bilanz der Rettungshubschraubereinsätze des Jahres 2022.

Genau 21.934 Mal waren die Notarzthubschrauber im vergangenen Jahr im Einsatz und unterstützten Polizei, Rettung und Feuerwehr aus der Luft. Im Vergleich zum Jahr 2021 waren dies um 1997 Einsätze mehr. "Damit war 2022 das bisher intensivste Jahr in der Geschichte der ÖAMTC-Flugrettung", sagte Trefanitz.

2830 Einsätze in Oberösterreich

Mehr als zwei Mal pro Stunde hob ein Hubschrauber der Christophorus-Flotte durchschnittlich Tag und Nacht im Jahr 2022 ab. Während die meisten Einsätze in Niederösterreich (5369), in der Steiermark (3964) und Tirol (2940) geflogen wurden, hält sich Oberösterreich mit 2830 Rettungsflügen bundesweit im Mittelfeld.

Wie auch in den Jahren zuvor waren internistische und neurologische Notfälle die häufigsten Gründe, warum die Teams der Notarzthubschrauber Christophorus 10 und Europa 3 in Oberösterreich gerufen wurden, gefolgt von 394 Einsätzen nach Unfällen bei der Arbeit oder in der Schule sowie 245 Rettungsflügen nach Unfällen.

Auch die Zusammenarbeit mit der Bergrettung und dem Roten Kreuz sei bei den zahlreichen Rettungseinsätzen der Hubschrauber entscheidend, sagte der ÖAMTC-Geschäftsführer. Denn bei den 701 Taubergungen aus unwegsamem Gelände und den 1047 nächtlichen Rettungsaktionen im Jahr 2022 war laut Trefanitz die rasche Hilfe ausschlaggebend. "Es geht darum, hochqualifizierte Notärzte und medizinische Technik an den Notfallort und anschließend die Patienten in das geeignetste Krankenhaus zu bringen."

