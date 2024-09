2.000 neue Streifenwagen für die Polizei

Im Jahr 2029 werden voraussichtlich alle Polizeiinspektionen mit dem Skoda Kodiaq ausgestattet sein, gaben Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Bundespolizeidirektor Michael Takacs und General Peter Skorsch, Leiter der Gruppe IV/A im Innenministerium, am Donnerstag bekannt.

"Modern, robust, zweckmäßig"

Die "Polizeiautos der Zukunft" wurden in der Wiener Roßauer Kaserne präsentiert. Karner stellte die ersten fünf Autos in den Dienst und lobte diese als "modern, robust, sicher, zweckmäßig und schön". Laut Bundespolizeidirektor Takacs legen die Polizistinnen und Polizisten pro Jahr rund 130 Millionen Kilometer in den Streifenkraftwagen zurück. Dabei werde eine gewaltige Anzahl an Einsätzen abgearbeitet, rund 12.000 Notrufe bundesweit pro Tag.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) lobte die neuen Streifenwagen als "robust und zweckmäßig" Bild: (APA/HANS KLAUS TECHT)

"Mit der Personaloffensive sind wir auf einem guten Weg – mit 1. September drücken fast 700 angehende Polizistinnen und Polizisten erstmals die Schulbank in unseren Bildungszentren, seit Anfang des Jahres haben sich damit österreichweit 2.020 junge Menschen für den spannenden, fordernden und erfüllenden Polizeiberuf entschieden, und im Dezember werden weitere 550 Polizeischülerinnen und -schüler dazukommen", wurde der Innenminister weiters in der Presseunterlage zitiert.

Lesen Sie auch: 10.000 Bewerber für die Polizei im ersten Halbjahr 2024

Allein für Wien hätten sich die Personalaufnahmen im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Bis zum nächsten Jahr würden außerdem 135 Polizeiinspektionen generalsaniert oder neu errichtet, mehr als 15 Prozent aller Inspektionen im Land.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.