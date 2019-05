Abgemagert und verdreckt: 200 Rinder auf steirischem Hof vernachlässigt

Die Tiere mussten im eigenen Mist dahinvegetieren und bekamen nicht genug Futter. Zwei von ihnen mussten sofort eingeschläfert werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die beiden Bauern (58 und 27 Jahre) hielten die Rindern auf ihrem Hof in Plenzengreith (Bezirk Weiz) auf Freigelände und teilweise in Freiluftstallungen. Der Amtstierarzt fand die Tiere stark abgemagert und völlig verwahrlost vor. Es besteht der Verdacht, dass durch den unsachgemäßen Umgang mit dem Stallmist auch eine Beeinträchtigung der Umwelt vorliegt, da durch den ständigen Regen die ausgeschwemmte Gülle in einen Wald und einen Oberflächenwasserkanal gespült wurde. Die beiden Landwirte werden angezeigt.

