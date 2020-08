200-Meter-Wand in Hohen Tauern hinabgestürzt: 50-Jährige tot

Eine 50-jährige Frau kam in Uttendorf am Nordwest-Grat des Johannisberg zu Fall und stürzte eine über 200 Höhenmeter lange, steile und felsdurchsetzte Wand ab, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Die anderen Mitglieder der Gruppe setzten sofort einen Notruf ab und verständigten die Einsatzkräfte. Die Grazerin zog sich bei dem Absturz tödliche Verletzungen zu.

