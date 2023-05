20 Kilometer lange Verfolgungsjagd bei Amstetten

Der Mann soll mit einem Pkw einen Zivilwagen gerammt und auf die Beamten zugefahren sein, berichtete die Exekutive am Montag. Ein Uniformierter soll einen Schuss ins Erdreich abgegeben haben. Obwohl sich zwei Reifen von der Felge lösten, fuhr der Lenker weiter. Nach rund 20 Kilometern wurde er gestoppt.

Der Mann aus dem Bezirk Amstetten hatte am späten Freitagabend eine Verkehrskontrolle in Mauer, einem Teil von Amstetten, missachtet. In Folge soll der Lenker in ein quer zur B121 als Straßensperre abgestelltes Zivilauto der Polizei und direkt danach in Richtung der Beamten gefahren sein, die sich der Aussendung zufolge nur durch einen Sprung auf die Seite retten konnten. Um den Mann zum Anhalten zu bringen, soll ein Uniformierter Richtung Boden gefeuert haben.

Die Verfolgungsjagd, an der sieben Polizeistreifen beteiligt waren, führte über die B122 und die L6204 weiter. Nach fünf fehlgeschlagenen Versuchen, das Fahrzeug anzuhalten, war die Flucht kurz vor dem Ortsgebiet von Niederhausleiten an der Ybbs, einem Teil von Kematen an der Ybbs, zu Ende. Ein Alko- und ein Drogentest verliefen positiv. Der 40-Jährige wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.