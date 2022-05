20-Jähriger stach Bruder nach Streit nieder

Laut Polizeisprecherin Irina Steirer ereignete sich die Bluttat gegen 14.15 Uhr, das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige befand sich am Montag nicht mehr in Lebensgefahr. Warum der Streit ausbrach und so eskalierte, war am Montag noch völlig unklar. Die Brüder - beide sind österreichische Staatsbürger - waren bisher nicht einvernahmefähig. Details zu dem Vorfall versucht nun das Landeskriminalamt herauszufinden.