20-Jähriger prallte mit Rodel gegen Baum und starb

20-jähriger Deutscher bei Rodelunfall in Tirol tödlich verunglückt. Der Mann geriet laut Polizei bei einem Betriebsausflug in Achenkirch (Bezirk Schwaz) aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve über den rechten Rand der Rodelbahn hinaus und prallte gegen einen Baum.

Seine Arbeitskollegen und eine Rettungshubschrauber-Crew konnten dem Mann nicht mehr helfen.

