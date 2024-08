20-Jähriger in Wien wegen Missbrauchs einer 13-Jährigen festgenommen

Dieser traf sich mit einem ihm flüchtig bekannten Mädchen. Im Zuge dieses Treffens soll es gegen Mitternacht zu sexuellen Handlungen im öffentlichen Raum zwischen den beiden gekommen sein. Ein Zeuge bemerkte diese und alarmierte die Polizei.

Wie die Landespolizeidirektion Wien am Samstag berichtete, machte den Zeugen nämlich das wahrgenommene Alter des Mädchens stutzig. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen tatsächlich erst 13 Jahre alt ist. Der Mann gab bei seiner Vernehmung jedoch an, dass er nicht wüsste, dass das Mädchen unmündig ist. Zudem gab er an, die sexuellen Handlungen nicht erzwungen zu haben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wird der Mann im Laufe des Samstags in eine Justizanstalt gebracht.

