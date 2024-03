2 Niederösterreicher schossen mit Softgun auf Passanten

Zwei Personen wurden leicht verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Der 18- und der 20-Jährige, beide Niederösterreicher, werden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Gegen das Duo wurde zudem ein Waffenverbot verhängt. In Eschenau und Wilhelmsburg sollen die Beschuldigten von einem Moped aus auf einen Passanten bzw. auf eine Frau gefeuert haben. Danach sollen die Männer mit einem Auto nach Hainfeld gefahren und dort auf sieben weitere Personen geschossen haben. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt.

Nach mehreren Anzeigen wurde das Duo am frühen Abend in Hainfeld gefasst. Im Pkw fanden sich laut Polizei drei Softguns samt Munition, die am Vortag in Tschechien gekauft worden sein sollen. Die beiden Beschuldigten dürften bereits auf der Heimfahrt aus dem Nachbarland auf andere Verkehrsteilnehmer geschossen haben.

