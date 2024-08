2 Mädchen bei Unfall auf steirischer Sommerrodelbahn verletzt

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatten unmittelbar nach einer Linkskurve mehrere Rodel angehalten. Die beiden Kinder bemerkten den Rückstau zu spät und fuhren auf die letzte auf.

Per Helikopter ins Spital

Die beiden Mädchen wurden durch die Wucht des Aufpralls aus ihrem Schlitten geschleudert und schlugen auf der Bahn auf. Die beiden Verletzten wurden mit einem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus nach Graz geflogen. Der 66-jährige Fahrer der Rodel, auf die die beiden Mädchen aufgefahren waren, wurde mit Verdacht auf Schleudertrauma in das Landeskrankenhaus Weiz gebracht. Der Unfall hatte sich am Dienstag kurz vor 13 Uhr ereignet.

