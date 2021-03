1.910 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag gibt es in Österreich 1.910 neue Corona-Infektionen. Der Montagswert ist tendenziell immer etwas niedriger, als die weiteren Infektionen im Lauf der Woche. Die aktuellen Neuinfektionszahlen zeigen also einen klaren Trend, wo es in dieser Woche hingeht.

Im Vergleich zur Vorwoche (1.401 Infektionen) ist die heutige Zahl deutlich höher, damit steigt auch die 7-Tages-Inzidenz.

Bisher gab es in Österreich 476.980 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (8. März 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 8.732 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 445.032 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.522 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 331 auf Intensivstationen betreut.

