19-Jähriger und 56-Jährige starben bei Verkehrsunfällen

In den frühen Morgenstunden war ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf der B37 in Gföhl (Bezirk Krems) seitlich gegen einen entgegenkommenden Lkw geprallt, als er auf die Bundesstraße auffahren wollte, teilte die Polizei mit. In St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) erlag eine 56-jährige Pkw-Lenkerin nach einem Frontalcrash auf der B14 ihren Verletzungen.

Beide Personen verstarben noch an Ort und Stelle. Der 43-jährige Unfallgegner der Niederösterreicherin war wohl durch Sekundenschlaf mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Kfz der Frau kollidiert. Der Verletzte wurde per Notarzthubschrauber ins Wiener AKH geflogen.

Auf der B37 stieß der 25 Jahre alte Lkw-Chauffeur nach dem Crash mit dem Pkw auch noch mit einem am Straßenrand abgestellten Sattelzug zusammen, in dem sich ein 45-Jähriger befunden hatte. Die Männer erlitten leichte Blessuren. Aus dem Schwerfahrzeug, das mit dem Auto kollidiert war, pumpte die Feuerwehr etwa 250 Liter Diesel ab. 50 Liter des Treibstoffes waren ins Erdreich gelangt, weswegen die Helfer in dem betroffenen Bereich den Boden 40 Zentimeter tief abgruben.

Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B37 mit Unterbrechungen bis 8.30 Uhr gesperrt. Die B14 war bis 9.45 Uhr nicht befahrbar, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.