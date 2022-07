19-Jähriger stürzte in Wien von Gebäude

Der junge Mann wollte einer 20-Jährigen nach dem Ausgehen in Neubau einen guten Ausblick über die Bundeshauptstadt zeigen. Dafür kletterten die beiden über ein außenliegendes Treppengeländer eines Garagengebäudes. Im sechsten Stock verlor der 19-Jährige den Halt und stürzte in einen Lichtschacht, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Unfall passierte gegen 2.00 Uhr. Die junge Frau rief im Schock um Hilfe, ein Zeuge verständigte die Einsatzkräfte, berichtete Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 19-Jährigen feststellen.