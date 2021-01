19-jähriger Autofahrer bei Spittal/Drau tödlich verunglückt

Der junge Mann war laut Polizei gegen 23.00 Uhr in Seebach (Gemeinde Seeboden) auf eine Verkehrsinsel geraten, worauf sich der Pkw überschlug und schließlich in eine Stützmauer krachte. Er starb trotz notärztlicher Bemühungen noch an der Unfallstelle.

