19-Jähriger attackiert Passanten in Innsbruck mit Eisenstange

Ein 19-Jähriger hat Samstagfrüh vor einem Lokal in Innsbruck mehrere Passanten mit einer Eisenstange attackiert. Zwei Einheimische, eine 35-Jährige und ein 45-Jähriger, sowie eine weitere Person wurden dabei verletzt, informierte die Polizei. Über das Motiv wurde vorerst nichts bekannt. Die 35-Jährige und der 45-Jährige wurden nach der Erstversorgung in die Klinik eingeliefert, der 19-Jährige aus Somalia befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Die Attacken erfolgten gegen 4.30 Uhr im Stadtteil Saggen. Die Entscheidung, ob der 19-Jährige wieder auf freien Fuß kommt, stand vorerst noch aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.