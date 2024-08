19-jährige Österreicherin bei Autounfall in Kroatien gestorben

Die 19-Jährige war auf der kroatischen Insel mit einem Auto mit österreichischen Kennzeichen unterwegs. Laut einem Bericht der kroatischen Polizei soll sie zu schnell aus einer Kurve gefahren sein. Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto eines anderen Österreichers. Die 19-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs, ebenfalls ein österreichischer Staatsbürger, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein kroatisches Spital gebracht.

Man sei derzeit in Kontakt mit der Familie der Verstorbenen, die sich noch vor Ort befinde, heißt es von der österreichischen Botschaft in Kroatien. Die Hinterbliebenen bekommen Beratung und Unterstützung in der Kommunikation mit den kroatischen Behörden. "Das ist natürlich ein tragischer Fall. Gleichzeitig haben wir heuer aber zum Glück weniger Unfälle mit Toten oder Schwerverletzten als in den vergangenen beiden Jahren", sagt Botschaftsrat Götz Gerhard.

