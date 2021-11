19 Anzeigen nach illegalem Krampus-Auftritt

Am Samstagabend kam es zu einem illegalen Krampusauftritt in Lienz, berichtete die Polizei am Montag. Es setzte für acht Krampusse und elf Schaulustige Anzeigen wegen Missachtung der Ausgangsbeschränkungen. Drei Personen wurden zudem wegen der "Organisation einer unzulässigen Zusammenkunft" angezeigt und zwei Organstrafmandate wurden eingehoben. In den kommenden Tagen will die Polizei in Osttirol besonderes Augenmerk auf unerlaubte Veranstaltungen legen. In Osttirol ist die Tradition der Krampusumzüge stark ausgeprägt.