18,8 Grad: Der Winter machte heute Pause

Perfektes Ski-Wetter auf den Bergen, schon fast sommerliche Atmosphäre in den Städten. Der Frühling legte zum Start in den Februar einen klassischen Fehlstart hin. Schon Samstagvormittag kletterte das Thermometer in weiten Teilen des Landes auf mehr als 10 Grad.

An rund 180 Wetterstationen - von insgesamt 280 - der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurden diese Marke registriert. Am wärmsten war es am Samstag in Wien/Mariabrunn mit 18,8 Grad.

Der österreichweite Februar-Rekord liege allerdings deutlich darüber und stammt aus dem Vorjahr: 24,2 Grad hatte es am 28. Februar 2019 in Güssing im Burgenland und in Deutschlandsberg in der Steiermark, teilte die Zentralanstalt mit. Damals wurden an 50 Wetterstationen der ZAMG mehr als 20 Grad Celsius gemessen.

Video: Die Wetteraussichten für die kommenden Tage.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

>>> Sonntag: Von Westen her breiten sich im Tagesverlauf immer mehr Wolken aus und erfassen bereits in der ersten Hälfte des Tages den Großteil Österreichs. Im Osten und auch im Süden kann die Sonne aber noch etwas scheinen. Dem Wolkenaufzug folgen Niederschläge, oft fallen diese in Form von Regen. Die Schneefallgrenze liegt mit 1.600 bis 2.200 Meter Seehöhe recht weit oben. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südwest bis West mit Frühtemperaturen von minus ein bis plus zehn Grad und Tagesmaxima von sieben bis 14 Grad.

>>> Montag: An der Alpennordseite liegt ein dichtes Wolken- und Niederschlagsband, das sich bis zum Abend langsam auf den Norden und Osten des Landes ausbreitet. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.400 und 1.800 Meter, in Tirol und Vorarlberg schneit es hingegen oft erst oberhalb von 2.000 Metern. Trocken und überwiegend sonnig ist es im Süden und teils auch im Südosten, hier weht der Wind auch meist nur schwach bis mäßig. Sonst frischt lebhafter bis stürmischer Wind aus Südwest bis West auf - Frühtemperaturen: null bis zehn Grad, Tageshöchstwerte: acht bis 15 Grad.

>>> Dienstag: Wechselhaft, mild und sehr windig geht es weiter. Nach einem nächtlichen Störungsdurch- bzw. Abzug kommt die Sonne in den meisten Landesteilen zunächst etwas durch. Im Osten und Süden kann die Sonne auch länger scheinen. Die nächste Front drängt von Nordwesten her aber bereits herein und so werden die Wolken rasch wieder dichter. Bis zum Abend breitet sich dann ein Niederschlagsfeld aus. Diesmal handelt es sich um eine markante Kaltfront, damit sinken die Schneefallgrenzen von den Hoch- und Mittelgebirgslagen rasch bis auf viele Talböden. Mit dem Frontenaufzug geht auch ein markantes Windband einher, der West- bis Nordwestwind kann dabei Sturmstärke erreichen. Nach Tiefsttemperaturen von ein bis neun Grad steigt das Thermometer auf Höchstwerte von acht bis 16 Grad.

Jänner war mild, trocken und sonnig

Der Jänner war im Großteil Österreichs deutlich zu trocken. In der österreichweiten Auswertung war es mit 56 Prozent weniger Niederschlag als im Mittel der trockenste Jänner seit dem Jahr 2002 (minus 69 Prozent). Besonders im Süden fiel im Jänner 2020 sogar weniger als 25 Prozent der durchschnittlichen Niederschlagsmenge. Einige Ort blieben völlig ohne Regen und Schneefall. Zum Beispiel verzeichnete die ZAMG-Wetterstation in Lienz in Osttirol null Millimeter Niederschlag. Das kommt hier in einem Jänner statistisch gesehen nur alle 15 bis 20 Jahre vor.

"Auf den Bergen liegt der Jänner 2020 um 3,6 Grad über dem vieljährigen Mittel und ist hier einer der drei wärmsten Jänner der Messgeschichte, hinter dem Jänner 1989 und ziemlich genau im Bereich von 1898", sagte ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik am Donnerstag. "In den Niederungen hielten sich hingegen die für den Winter typischen Kaltluftseen. Hier war dieser Jänner mit 1,8 Grad über dem Mittel daher nicht ganz so extrem mild, liegt aber immerhin unter den 30 wärmsten Jänner der Messgeschichte."

