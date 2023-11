18.000 Euro Schaden: Polizei fasste Werkzeugdieb

Er gab zu, mit einem Komplizen in zumindest zehn Fachmärkten in der Steiermark, in Oberösterreich und Tirol zugeschlagen zu haben, hieß es seitens der Polizei am Samstag. Das Duo habe Werkzeug im Wert von 18.000 Euro unter der Kleidung versteckt aus den Geschäften geschmuggelt. Nach einem Komplizen wird noch gefahndet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.