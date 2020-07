1.800 Hanfpflanzen geerntet: Polizeieinsatz war womöglich "Irrtum"

Der Züchter beteuert aber, die Stauden legal für Kosmetik angebaut zu haben. Der THC-Gehalt müsse erst noch geprüft werden, hieß es am Samstag von der Landespolizeidirektion.Drogenfahnder, WEGA und Polizeischüler seien ausgerückt, um das vermeintliche Suchtgift Donnerstag um 3.00 Uhr abzuholzen, hieß es in Medienberichten.

"Wir sind Bauern und doch keine Drogendealer wie Pablo Escobar. Meine Pflanzen haben einen viel zu geringen sogenannten Tetrahydrocannabinol-Gehalt, um als verbotenes Suchtgift zu gelten", zitierte das Blatt den Plantagen-Besitzer. Er verfüge auch über das landwirtschaftliche Registrierblatt der Agrarmarkt Austria (AMA).

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Der Firmenchef beziffert seinen Schaden mit 27.000 Euro. "Ich wollte aus dem THC-befreiten Cannabis edle Naturkosmetik-Öle erzeugen und diese verkaufen", schilderte er der Zeitung. "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Experten des Bundeskriminalamts werden den THC-Gehalt analysieren", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger auf Anfrage.

Eine noch größere Hanfplantage hat die Polizei kürzlich in Oberösterreich ausgehoben. In einer Lagerhalle in Geboltskirchen (Bezirk Grieskirchen) betrieben zwei Deutsche eine 35 Quadratmeter große aktive und eine 62 Quadratmeter große in Bau befindliche Indoorplantage. Auch im Freien bauten sie Cannabis in rauen Mengen an. Allein auf der Outdoorplantage wurden mehr als 54.000 Pflanzen mit einem Gesamtgewicht von rund 540 kg geerntet. Die Betreiber beteuerten, CBD-Hanf herzustellen, die Tests der Polizei bewiesen das Gegenteil.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.