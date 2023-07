18-Jähriger starb bei Autounfall im Bezirk Amstetten

Der junge Lenker war um Mitternacht mit seinem Pkw aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve von der L6248 abgekommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Er prallte gegen eine Betoneinfassung, der Wagen wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Niederösterreicher wurde tödlich verletzt.

Tragische Unfälle

Erst vor wenigen Tagen ist ein 18-jähriger Mühlviertler in Königswiesen tödlich mit dem Auto verunglückt - die OÖN haben über den tragischen Unfall berichtet.

In der Schweiz ist eine Familie aus Vorarlberg verunglückt. Eine 14-Jährige kam dabei ums Leben, ihre Eltern und Schwestern überlebten den Unfall.

