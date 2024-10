18-Jähriger nach Stromschlag beim Bahnhof Tulln in Lebensgefahr

Der 18-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde zuerst ins Universitätsklinikum nach Tulln gebracht und am Mittwochfrüh ins Wiener AKH weitertransportiert. Der Jugendliche schwebt in Lebensgefahr, die Umstände seines Unfalls sind noch unklar.

Laut Ärzten kam es in den vergangen Jahren häufiger zu tödlichen Unfällen an Bahnanlagen. Erst Ende März war ein 16-Jähriger auf ÖBB-Gelände in Wien-Penzing auf einen abgestellten Zug geklettert. Der Bursch erlitt einen Stromschlag und erlag später seinen schweren Verletzungen im Spital. Ein ähnlicher Fall ereignete sich Anfang Juli im niederösterreichischen Schwechat: Ein ebenfalls 16-jähriger Jugendlicher stieg auf einen abgestellten Eisenbahnwaggon, erlitt einen elektrischen Schlag, wurde daraufhin zu Boden geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

