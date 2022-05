18-Jähriger erstach Freundin, weil sie sich trennen wollte

Entsetzliche Szenen haben sich am Montagabend in Reutte in Tirol abgespielt. Ein 18-Jähriger soll seine 17-jährige Freundin erstochen und danach Suizid begangen haben. Tatort ist ein Parkplatz unterhalb der 114 Meter hohen Fußgänger-Hängebrücke, die über der Fernpassstraße verläuft. Dort musste eine Passantin gegen 20.30 Uhr beobachten, wie ein junger Mann absichtlich in den Tod sprang. Zuvor schon war der 18-Jährige gesehen worden, wie er alleine auf der Brücke hin und her ging.

Auf dem Parkplatz stand das Auto des 18-Jährigen. Darin entdeckten die Polizisten schließlich die Leiche seiner 17 Jahre alten Freundin. Die Kripo geht von Mord und Suizid aus. Die Obduktion war am Dienstag noch nicht abgeschlossen.

Es wurde aber davon ausgegangen, dass sie von ihrem Freund, einem gebürtigen Deutschen, mit mehreren Messerstichen in die Brust getötet worden war. Im Auto wurde ein Klappmesser sichergestellt. Laut ersten Ermittlungen wollte sich die junge Frau von dem Deutschen trennen. Das Mordmotiv dürfte Eifersucht gewesen sein. Demnach lebten die zwei Jugendlichen im Bezirk Imst und waren seit einem Jahr ein Paar, wohnten aber nicht zusammen. Beide hatten laut Polizei eine Arbeit.

Die Kriminalisten gehen davon aus, dass der Bursch das Mädchen mit dem Auto zwischen 17 und 18 Uhr von der Arbeit abgeholt hat. Daraufhin fuhren sie von Imst über den Fernpass nach Reutte. Je nach Verkehr dauere die Fahrt rund eine Stunde, schätzte eine Sprecherin des Tiroler Landeskriminalamtes. Was in diesen Abendstunden genau passierte, müsse nun erst ermittelt werden, teilte die Tiroler Kripo mit. Vermutet wird, dass es im Auto zu einem Streit kam. Gestern wurden Personen aus dem Umfeld befragt.

Bei dem tödlichen Angriff auf die 17-Jährige handelt es sich laut APA-Zählung heuer um den siebenten vollendeten mutmaßlichen Frauenmord, begangen durch den (Ex-)Partner. Der erste Femizid war im Jänner in Weißkirchen im Attergau passiert, wo ein Mann seine Ehefrau am Esstisch erschossen haben soll. Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings kritisiert die "politische Gleichgültigkeit": "Offensichtlich gibt es keine Betroffenheit seitens der Regierung, dass ein minderjähriges Mädchen Opfer eines Mordes wurde."

Krisenhilfe: Bei seelischen Krisen steht die Krisenhilfe OÖ rund um die Uhr zur Seite: 0732 / 21 77 Gegen Gewalt: Frauen, die Gewalt erleben, finden Hilfe bei der Frauen-Helpline unter 0800 222 555