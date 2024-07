18-Jähriger erlitt bei E-Scooter-Unfall in Wien schwere Verletzungen

Der junge Mann stieß um 5.20 Uhr in der Ludwig-von-Höhnel-Gasse mit dem Gefährt aus unbekannter Ursache gegen einen Randstein und stürzte. Er zog sich schwere Blessuren am Kopf zu und musste nach einer notfallmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtete die Polizei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.