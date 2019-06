18-Jähriger bekam am Wiener Praterstern Messerstiche ins Gesäß

Laut Polizeisprecher Harald Sörös war die Ursache des Streits zunächst unklar. Der Kontrahent griff jedenfalls kurz nach Mitternacht den 18-Jährigen mit einem Messer an und stach ihm ins Gesäß. Der junge Mann flüchtete daraufhin, wurde aber von seinem Widersacher verfolgt und bekam drei weitere Stiche ins Gesäß verpasst. Dann ließ der Aggressor von seinem Opfer ab. Der 18-Jährige erlitt oberflächliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach seinem Widersacher, der sich laut Zeugen öfters am Praterstern aufhalten soll, wurde gefahndet.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.