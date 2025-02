18-Jährige starb nach Zusammenbruch im Waldviertel

Von einem dramatischen Todesfall in Zwettl berichteten Onlinemedien am Samstag. Demnach war am 6. Februar eine 18-Jährige im Hallenbad zusammengebrochen. Sie sei in der Folge im Landesklinikum in der Waldviertler Bezirksstadt gestorben.

Andreas Zenker vom Roten Kreuz Niederösterreich bestätigte am Samstagabend auf Anfrage einen Notfall mit einer jungen Schwangeren im Zwettlbad am Donnerstagnachmittag vergangener Woche. Die Frau sei im Saunabereich zusammengebrochen. Ein Notarzt habe sie behandelt bzw. auch reanimiert, sie sei ins Krankenhaus transportiert worden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper