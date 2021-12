18-Jährige gewinnt Hauptpreis in ORF-Impflotterie

Mehr als zwei Millionen Österreicherinnen und Österreicher haben an der ORF-Lotterie "Wer impft, gewinnt" teilgenommen. Am 24. Dezember wurden die Preisträger der zehn Hauptpreise bekanntgegeben. Über den Hauptpreis, ein Traumhaus im Wert von 500.000 Euro, durfte sich eine 18-jährige Schülerin aus Wals-Siezenheim freuen. Die Flachgauerin, die sich drei Mal impfen lassen hat, will Krankenschwester werden und besucht die Abschlussklasse der Salzburger Caritas-Schule.

Insgesamt meldeten sich 2.037.190 Interessierte an. 1.700 Sachpreise wurden verlost. Darunter waren auch zwei E-Autos, ein Motorroller, Flatscreens und Urlaubsgutscheine. In jedem Bundesland wurde zusätzlich ein Fernseher verlost.

"Oberösterreich heute" vor der Bekanntgabe:

Die Lose wurden am 21. Dezember unter notarieller Aufsicht gezogen. Der Logistikpartner der ORF-Impflotterie, die Österreichische Post AG, die sämtliche Versand- und Verpackungskosten übernahm, stellte die Preise CO2-neutral den Gewinnerinnen und Gewinnern zu und sorgte dafür, dass der jeweilige Preis am 24. Dezember bei den glücklichen Siegern ankam. Insgesamt wurden von Österreichs Wirtschaftstreibenden mehr als 1700 Preise für die ORF-Impflotterie "Wer impft, gewinnt" zur Verfügung gestellt.

Hauptziehung in OÖ am 14. Jänner

Noch bis 14. Jänner 2022 läuft die Anmeldung für die Impflotterie des Landes Oberösterreich. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis ein E-Auto sowie mehr als 1200 weitere Preise, insbesondere aus den Bereichen Tourismus, Kultur, Sport und Freizeit sowie Elektronik.

Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die zum Stichtag 14. Jänner 2022 in Oberösterreich ihren Hauptwohnsitz hat, das 18. Lebensjahr vollendet hat und entweder zwei oder mehr Impfungen hat oder genesen ist und mindestens einmal geimpft wurde.

Die erste Ziehung fand am 15. Dezember 2021 unter notarieller Aufsicht statt. Bei dieser Ziehung wurden 500 Gewinner gezogen. Jedes gezogene Los bleibt aber auch weiterhin für die Hauptziehung am 18. Jänner 2022 im Topf. Die Anmeldung für die Lotterie finden Sie unter ooe-impft.at