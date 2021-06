176 Neuinfektionen in Österreich, 72 Intensivpatienten

Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 8,4 Fälle je 100.000 Einwohner. Mit Samstag wurden in Österreich 2.255 aktive Fälle verzeichnet, um zehn weniger als am Freitag.

Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 637.238 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden kamen 187 wieder Gesundete dazu. Im Krankenhaus befanden sich am Samstag 201 Corona-Patienten, um vier mehr als am Freitag. 72 Betroffene wurden auf Intensivstationen betreut. Das waren um drei mehr als am Vortag, binnen einer Woche ging ihre Zahl jedoch um elf zurück.

Seit Freitag gab es keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In den vergangenen sieben Tagen wurden 20 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie bisher 10.699 Menschen in Österreich das Leben gekostet.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 566.294 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet, davon waren 66.800 aussagekräftigere PCR-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 0,3 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche.

112.713 Impfungen sind am Freitag österreichweit gegen das Corona-Virus durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses über 4,6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten. Das entspricht 51,9 Prozent der Bevölkerung. Über 2,8 Millionen bzw. 31,9 Prozent sind bereits voll immunisiert.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Wien mit 17,3, gefolgt von Burgenland, Vorarlberg und Niederösterreich (12,2, 9,3 bzw. 8). Weiters folgen Oberösterreich (6,9), Tirol (5,3), Kärnten (4,6), Salzburg (3,2) und die Steiermark (1,8).