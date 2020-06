17-Jähriger wollte "cool" sein und raste mit 208 km/h über Bundesstraße

Der Bursche hatte seinen Freunden im Auto imponieren wollen und blieb zunächst nicht bei den Anhaltezeichen der Beamten stehen. Dann kehrte er doch zurück und meinte, er wollte "cool" sein. Ihm wurde der "Schein" sofort abgenommen.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch informierte, wurde der 17-Jährige gegen 20.00 Uhr bei der Abfahrt Rohrbachschlag per Lasermessung ertappt. Ein Polizist wollte ihn stoppen und gab Anhaltezeichen. Der Bursche aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bremste kurz und abrupt ab, stieg dann aber wieder ins Gaspedal und raste davon. Während eine Fahndung ausgegeben wurde, drehte der 17-Jährige dann doch reumütig um.

Zu den Beamten sagte er, dass er vor seiner Freundin, die am Beifahrersitz saß, sowie seinen Freunden am Rücksitz - 15 und 16 Jahre alt - "cool" sein wollte. Die Insassen meinten, dass in ihnen bei der rasanten Fahrt schon ein "unwohles Gefühl" aufgekommen sei. Den Führerschein ist der Lenker nun los. Er hatte ihn erst im Jänner erhalten.