17-Jähriger nach Verkehrsunfall am Seeberg in künstlichem Tiefschlaf

Der junge Mann aus dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten wurde bei der Kollision seines Pkw mit einem Klein-Lkw massiv im Fahrzeug eingeklemmt. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt, teilte das Rote Kreuz am Montag mit.

In künstlichen Tiefschlaf versetzt

Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Der Führerscheinneuling geriet laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den entgegenkommenden Klein-Lkw, der von einem 52-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gelenkt wurde. Der eingeklemmte 17-Jährige wurde befreit und noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt, ehe er per Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen wurde.

Die gleichaltrige Beifahrerin des Pkw-Lenkers sowie der Lenker des Klein-Lkw und sein Beifahrer (25) wurden leicht verletzt und ins LKH Hochsteiermark in Bruck an der Mur gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.