17-Jähriger nach Drogenüberdosis gestorben

Er war am 22. Dezember leblos an der Wohnadresse der Eltern aufgefunden und zunächst reanimiert worden. Der Jugendliche wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht, wo er tags darauf starb, wie Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage bestätigte. Über den Vorfall hatte am Freitag zuerst der "Kurier" online berichtet.

