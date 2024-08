17-Jähriger als Serien-Sexualstraftäter?

Der Bursche soll in den vergangenen beiden Monaten im Bezirk Feldkirch fünf sexuelle Übergriffe begangen haben, informierte die Polizei am Mittwoch. Er wurde am Dienstag nach einem neuerlichen Versuch, eine Frau zum Geschlechtsverkehr zu zwingen, in der Feldkircher Innenstadt gestellt. Der junge Mann gilt als dringend tatverdächtig.

Lesen Sie auch: Wette um 3 Kisten Bier: Oberösterreicher kletterte auf das AKW Zwentendorf

Bei den Übergriffen wurde jeweils versucht, den Widerstand der Opfer mit einem Messer oder einer Glasflasche zu brechen. Am Dienstag gelang es der bedrohten Frau sich loszureißen. Der 17-Jährige wurde im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren beteiligten Polizeistreifen festgenommen. Am Mittwoch wurden Befragungen von Zeugen und Opfern durchgeführt sowie gesicherte Spuren ausgewertet. Der 17-Jährige befand sich weiter in Polizeigewahrsam. Mögliche weitere Opfer wurden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt (059133-803333) in Verbindung zu setzen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.