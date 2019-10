17 Delikte: Junger Alkolenker raste auf Moped Polizei davon

Der 16-jährige Mopedfahrer hat am Dienstagabend der Polizei in Rohrbach an der Lafnitz eine temporeiche Verfolgungsfahrt geliefert. Laut Exekutive war der alkoholisierte Jugendliche mit bis zu 100 km/h unterwegs, in einer 30er-Zone drehte er auf 80 km/h auf. Schließlich holte ihn eine Streife doch ein.

Den Polizisten war gegen 21 Uhr der Mopedlenker aufgefallen, der mit offensichtlich weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Als sie ihn kurz vor dem Ortsgebiet von Vorau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) einholten, stellten sie dabei eine Fahrgeschwindigkeit von rund 100 km/h fest. Anhalteversuche vonseiten der Beamten ignorierte der Bursche bei der Fahrt durch den Ort, wo er mit 80 km/h unterwegs war. Erst nach der Ortsausfahrt konnte der 16-Jährige abgedrängt und gestoppt werden. Zur Rechtfertigung gab er an, er sei in Panik geraten und deswegen davongefahren.

Ein Alkotest ergab eine mittlere Alkoholisierung, am Moped stellten die Beamten Manipulationen und technische Mängel fest. Der junge Oststeirer wird wegen insgesamt 17 Verwaltungsübertretungen angezeigt, das Kennzeichen des Mopeds wurde abgenommen.

