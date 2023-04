16.824 Fahrräder wurden im Vorjahr gestohlen

Demnach werden zwei Drittel der Delikte in den Landeshauptstädten verübt, die Aufklärungsquote ist mit neun Prozent niedrig.

Die Zahl der gemeldeten Fahrraddiebstähle ging im Vorjahr um 4,4 Prozent zurück. In Wien ist die absolute Zahl der Anzeigen mit 6780 am höchsten, gefolgt von Graz mit 1068 und Linz mit 979. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gab es aber in der Stadt Salzburg die meisten Fahrraddiebstähle, nämlich 51 pro 10.000 Einwohner, informiert der VCÖ. In Innsbruck und Linz wurden pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner jeweils 47 Fahrraddiebstähle gemeldet, in Klagenfurt 46, in Graz 36, in Wien 34 und in St. Pölten 27.

Angesichts der niedrigen Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen empfiehlt der VCÖ, unbedingt die Rahmennummer des Fahrrads zu notieren, so könne zumindest ein wiedergefundenes Fahrrad leichter an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper